Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Yasin Kol’da olacak; şampiyonluk yolundaki en kritik kararların verileceği VAR koltuğuna ise kimin atandığı belli oldu

Toygu Ökçün
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Türkiye’nin kilitleneceği dev derbi için geri sayım başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek bir mücadeleye çıkıyor. Müsabaka öncesinde yapılan atamalarla, karşılaşmanın saha hakem kadrosu ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sorumluları resmiyet kazandı.

SAHADAKİ HAKEM KADROSU VE YARDIMCILAR

RAMS Park'ta oynanacak bu dev müsabakada düdük, hakem Yasin Kol’a emanet edildi. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Saha kenarında, dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak. Tansiyonun her saniye yükseleceği karşılaşmada hakem ekibinin yönetimi, mücadelenin seyri açısından belirleyici rol oynayacak.

KRİTİK ‘VAR’ KOLTUĞUNDA ÖMER FARUK TURTAY

Derbinin en tartışmalı pozisyonlarında devreye girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibi de netleşti. Müsabakada VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay’ın yardımcılıklarını yapacak AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) ekibinde ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak. Teknoloji ve hakem kararlarının odağında geçecek bu 90 dakika, Süper Lig’in zirve mücadelesinde kırılma noktası niteliği taşıyor.

