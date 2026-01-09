Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı saati değişti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin saati, meteorolojik uyarılar sonrası değiştirildi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın oynanacak ve saat 20.30'da başlaması planlanan karşılaşma, fırtına riski sebebiyle 18.45'e alındı.

METEOROLOJİK UYARILAR DİKKATE ALINDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), değişikliğin gerekçelerini yayınladığı resmi bir açıklama ile duyurdu. İstanbul Valiliği'nin uyarılarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."

KUPADA 8. RANDEVU

İki ezeli rakip, 1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası", "Devlet Başkanlığı Kupası" ve son yıllarda "Süper Kupa" adıyla düzenlenen organizasyonda yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında bugüne kadar oynanan finallerin istatistikleri de dikkat çekiyor. Altısı "Cumhurbaşkanlığı Kupası" adı altında yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 4 "Süper Kupa" mücadelesinde ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kupayı kaldırdı.