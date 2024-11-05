Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 6-7 Kasım tarihlerinde önemli karşılaşmalar oynayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü maçında 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Malmö'yü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçla ilgili UEFA'dan açıklama geldi.

UEFA'nın açıklamasına göre, müsabakada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında 7 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

UEFA, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser'in düdük çalacağını duyurdu. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche​​​​​​​ VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında 7 Kasım Perşembe günü Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a konuk olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, AFAS Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada İskoç hakem John Beaton düdük çalacak. Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Calum Scott'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Andrew Dallas​​​​​​​ VAR ve Portekizli Tiago Martins AVAR görevini üstlenecek.