Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK'ya sevk edildi: İşte sevk gerekçeleri

TFF Hukuk Müşavirliği, 8 Ocak 2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkleri kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre Galatasaray, 5 Ocak 2026 tarihinde Trabzonspor ile oynadığı Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki ihlaller nedeniyle listeye dahil edildi. Sarı-kırmızılı kulübün, karşılaşmadaki "saha olayları" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca kurula sevkine karar verildi.

FENERBAHÇE İKİ AYRI MADDEDEN KURULDA

Fenerbahçe ise 6 Ocak 2026 tarihinde Samsunspor ile karşılaştığı maçın ardından disiplin kuruluna gönderildi. Sarı-lacivertli kulüp hakkında iki ayrı gerekçeyle işlem yapıldı. Fenerbahçe'nin müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahüratı" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesinden, "saha olayları" sebebiyle ise 52. maddeden cezalandırılması istendi.

SAMSUNSPORLU MAKOUMBOU TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

Aynı karşılaşmada yer alan Samsunspor da disiplin sevklerinden nasibini aldı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Samsunsporlu futbolcu Antoine Makoumbou için tedbir kararı alındı. Oyuncunun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi kapsamında, 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak kurula sevk edildiği bildirildi.