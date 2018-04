Galatasaray, basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanşında Reyer'e 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 22 sayılık avantajla şampiyon oldu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekibi Reyer'e 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 22 sayılık avantajla şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yapılan ilk maçta 90-68 yendiği Reyer ile İtalya'nın Venedik kentinde karşılaştı.

Çekişmeli başlayan maçta Galatasaray, ilk 4 dakikayı 8-5 önde geçti. Galatasaray'ın Işıl Alben, Dubljevic ve Petronyte ile bulduğu sayılara 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle cevap veren Reyer, 8. dakikada öne geçti: 15-14. Kalan bölümde Reyer'in yaptığı hataları iyi değerlendirerek Petronyte ve Davis ile sayılar bulan Galatasaray, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

Reyer, ikinci periyodun başında yakaladığı 10-0'lık seriyle öne geçerek 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 26-20. Birçok top kaybı yapan sarı-kırmızılılar karşısında Reyer, Williams, Walker ve Bestagno'nun kazandırdığı sayılarla 16. dakikayı 32-26 önde geçti. Ardından Galatasaray Petronyte'nin savunmada ve hücumda sergilediği etkili performansla farkı azaltsa da Ruzickova ile boyalı alandan sayılar bulan Reyer, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

İkinci yarının başında basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında De Pretto ile etkili olan Reyer, 23. dakikayı 44-36 önde geçti. Reyer, Williams'ın pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste attığı basketlerle 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-43. Galatasaray, Davis'in arka arkaya attığı sayılarla çeyreğin bitimine 58 saniye kala farkı 4'e düşürdü: 56-52. Reyer, final periyoduna 58-52 üstün girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde Williams, Dotto ve Walker ile basketler bulan Reyer, 34. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 66-54. Kalan bölümde farkı düşüren Galatasaray, karşılaşmadan 72-65 mağlup ayrılmasına karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.



Galatasaray kupasını aldı

Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.



Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyete, madalyalarını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi. Demirel, FIBA Avrupa Kupası'nı takım kaptanı Işıl Alben'e takdim etti.



Kupa töreninin ardından saha ortasında basın mensuplarına poz veren sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.



Sarı-kırmızılı basketbolcular, kupayı taraftarlara götürerek şampiyonluk sevincini paylaştı.



Öte yandan, FIBA Avrupa Kupası'nda ikincilikle yetinmek zorunda kalan Reyer'in teknik ekibi ve oyuncuları ise madalyalarını FIBA Avrupa İcra Kurulu Direktörü Kamil Novak'dan aldı.