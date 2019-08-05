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Galatasaray, finansal borçlarını yapılandırma anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu.

Galatasaray, finansal borçlarını yapılandırma anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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