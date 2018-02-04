Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, liderlik şansını kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, liderlik fırsatını kullanamadı.

Karşılaşmanın 16. dakikasıda Ndinga, 57. dakikasında ise penaltıdan Kone'nin golleriyle Demir Grup Sivasspor sonuca giderken, Galatasaray'ın tek golü 79. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.

Zirve yarışındaki rakipleri Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 1'er puanla yetindiği haftada, alacağı bir galibiyetle liderliğe yükselecek olan sarı-kırmızılı ekip, yenilgiyi önleyemedi.

Haftayı 41 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı 2'ye çıktı.



Terim'le ilk yenilgi

Galatasaray, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesi sonrası 7. resmi maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Terim idaresinde kupada çıkılan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, ligde çıkılan 3 maçı da kazanırken, dördüncü karşılaşmasında ilk yenilgisini Demir Grup Sivasspor önünde aldı.



Deplasmanda yine kayıp

Deplasman maçlarındaki yenilgi serisini Kayserispor galibiyetiyle sonlandıran Galatasaray, bu kez Demir Grup Sivasspor deplasmanından puan çıkaramadı.

Son dönemde özellikle rakip sahada yapılan maçlarda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 deplasman maçının 5'ini kaybetti.

Üst üste yaptığı 4 deplasman maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybetmesinin ardından, Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandıran Galatasaray, Sivas'tan da puansız dönmüş oldu.



Muslera ve Ziya Erdal cezalı duruma düştü

Galatasaray'da kaleci Muslera, Demir Grup Sivasspor'da ise Ziya Erdal sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 3 sarı kartı bulunan Uruguaylı file bekçisi, bu müsabakanın 76. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı oldu. Muslera, ligin 21. haftasındaki Antalyaspor maçında forma giyme şansını kaçırdı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında sarı kart gören Demir Grup Sivassporlu Ziya Erdal ise cezalı duruma düşen bir diğer oyuncu oldu. Ziya Erdal, takımının 21. haftada Kayserispor'a konuk olacağı maçta oynayamayacak.



Kulübede gerginlik

Müsabakanın 14. dakikasındaki bir pozisyonun ardından Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray yedek kulübeleri arasında gerginlik çıktı.

Ev sahibi ekibin faul kazandığı pozisyon sonrası Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Demir Grup Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında sözlü tartışma yaşandı.

İkilinin tartışması yatıştırılırken, müsabaka hakemi Fırat Aydınus, 4. hakem Özgün Yankaya'yı yanına çağırarak, Hasan Şaş ve Oray Baykay'ı uyarmasını, aksi halde ikisini de tribüne göndereceğini söyledi.



Denayer maçı bitiremedi

Karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanan Galatasaraylı oyuncu Jason Denayer, maça devam edemedi.

Maçın 87. dakikasında sakatlık yaşayan ve sol baldırını tutan Denayer, yapılan müdahaleye karşın oyuna dönemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 oyuncu değişikliğini de kullanması nedeniyle Denayer'in yokluğunda maçın son dakikalarını 10 kişi oynamak durumunda kaldı.



Demir Grup Sivassporlu oyunculardan asker selamı

Demir Grup Sivasspor'un 3 yabancı oyuncusunun, atılan 2. gol sonrası asker selamı vermesi dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı ekibin 57. dakikada penaltıdan bulduğu gol sonrası Serhiy Rybalka, Arouna Kone ve Thievy Bifouma, asker selamıyla poz verdi.