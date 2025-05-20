Galatasaray flaması açtı, vuruldu! Kadıköy'deki saldırgan Üsküdar'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı’nda Galatasaray taraftarı S.O.'nun (46) silahla yaralanmasına ilişkin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelere göre, yaklaşık 10 kişilik bir Galatasaray taraftar grubu parkta Galatasaray flaması açarak alkol aldığı sırada, bir kişinin bu duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şüpheli, önce havaya 6-7 el ateş etti, ardından S.O.’yu silahla yaraladı.

ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR’DA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli M.A.’nın (24) izini süren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının kullandığı aracı Üsküdar’da dar alan uygulaması kapsamında tespit etti.

Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.A. hakkında “kasten yaralama” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçlarından tahkikat başlatıldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.