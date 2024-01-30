Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1 yendi! Sarı-kırmızılılar son dakikalarda kazandı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanış gününde, Fenerbahçe ile zirve yarışı veren Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Gaziantep FK, 29. dakikada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçirirken 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 60'a yükselterek zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Gaziantep FK ise 23 puanda kaldı.

GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

SAHASINDA 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 29 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte evindeki karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu galibiyetle bir rekora imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

ZAHA 9. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'de 9. kez ağları havalandırdı. Zaha, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez skor üretmişti.

Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz ise bu sezon ligde ilk kez topu ağlara yolladı.

GALATASARAY UZUN SÜRE DİREKLERİ AŞAMADI

Karşılaşmada baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, toplarının direkten dönmesiyle büyük şansızlık yaşadı.

Müsabakanın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin kafasında top üst direkten auta çıkarken, 41. dakikada Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. İkinci yarıda da 56. dakikada Dries Mertens aynı şansızlığı yaşadı. Maçın 78. dakikasında ise önce Wilfried Zaha'nın şutunda, ardından Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top direğe takıldı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beklediği gibi bir maç olduğunu belirten Buruk, "Rakibin 5-4-1 şeklinde savunacağını düşünüyorduk. Sabırlı ve sakin olduğumuzda bloklar arası pasların, dikine oyunun bize sonucu getireceğini düşünüyordum. Maçın genelinde bunu yaptık. Bazen bloklar arası pasları doğru kırdık ama ceza sahası çevresinde net pozisyon üretecek pasları veremedik. Hep gol atacağız gibi gitti maç ama beklemediğimiz anda gol yedik. 1-0 sonrası reaksiyon gösterdik. Maçın büyük bölümünde hem toplu hem de topsuz olarak doğru oynadık. Çok fazla pozisyona girdik. Sonunda kazandık. Tabii ki kazanmak çok önemli. Özellikle son dakika golleri çok değerli. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, savunmanın iki kanadına transfer yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sacha Boey'in rekor bedelle Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olduğunu hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

- Amacım elimdeki oyuncularla maçları kazanabilmek. Şu anda eksiğiz. Özellikle sağ ve sol bekte alternatifler oluşturarak oynamaya çalışıyoruz. Bir sağ bek, bir sol beki acele bir şekilde istiyorum. Başkanımızla konuştuk. Erden Bey uğraşıyor ve yönetimimiz bize destek veriyor. Hızlı bir şekilde, cuma gününe kadar bir sağ bek, bir de sol bek transferi yapmamız gerekiyor. Bu da bizi birçok mevkide rahatlatacak. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı. Berkan sol bekte oynadı, maçın devamında Barış sol beke geçti. Oyuncularımın hepsi ellerinden geleni yapıyor. Bazen Kaan'ı orta sahada kullanacağız. Bazen stoperde rotasyon yapmaya çalışacağız. Bu denklemi çözebilmem için bir an önce transferleri yapmak istiyoruz. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz.

Ekibiyle sürekli oyuncu baktıklarını aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Hem Sacha'nın yerine hem de sol beke oyuncu bakıyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor mevkiler arıyoruz. Transferin son haftasında transfer yapmak kolay değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun yanında oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bahanemiz yok. İyi bir kadromuz var, iyi oyunculara sahibiz. Bu yüzden hiçbir şeyi bahane etmiyorum. Kazanarak devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde önceliklerinin sağ ve sol bek olduğunun altını çizen Buruk, "Diğer mevkiler için birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya cuma gününe kadar yazabiliyoruz. Daha sonra Türkiye'deki transfer dönemi devam ediyor. Şu andaki ana düşüncem özellikle savunmadaki eksikleri gidermek." diye konuştu.

Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Rennes'te forma giyen sağ bek Lorenz Assignon'un gündemlerinde olduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sacha'nın transferi beklediğimiz, planlanan bir şey değildi. Birçok alternatif üretiyorsunuz ama onlar zaman içinde başka takımlara gidiyor. Angelino da Roma'ya gitti. Yabancı kontenjanını açmak için bu oyuncuların gitmesi gerekiyordu. Gittikten sonra bir şey yapabiliyorsunuz. Hazırlık yapıyorduk ama bunlar başka takımlara gidiyor ya da takımının tutmak istedikleri oldu. Birçok oyuncu üzerinden çalışmamız sürüyor. Lorenz Assignon da adı geçen oyunculardan biri ama net bir görüşmemiz olmadı. Sağ ve sol bek için birçok isim var. Transferde yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek. İyi niyetli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimimiz taraftarımızı mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Umarım kalan 4 günde Avrupa için bize basamak atlatacak oyuncu buluruz.

Okan Buruk, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük olmadığını söyledi. Fenerbahçe ile puan puana yarıştıklarının hatırlatılarak psikolojik olarak üstün tarafın kim olduğunun sorulması üzerine Buruk, şöyle konuştu: