Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu! Koltuğa Polonyalı hakem oturacak

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Göztepe maçının VAR'ı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu! Koltuğa Polonyalı hakem oturacak
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

MAÇI YÖNETECEK HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

VAR KOLTUĞUNDA POLONYALI HAKEM OTURACAK

Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR'da ise Özer Özden eşlik edecek.

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