Galatasaray'da, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Bursaspor'u 5-0 yenen Galatasaray, gözünü Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesine çevirdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.



Futbolcuların, pas, 5'e 2 ve sınırlı alanda çift kale taktik oyunla sürdürdüğü idmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamladığı bildirildi.





Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı

Antrenmanda, 28 yaşına giren Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, özel uçakla İzmir'e gidecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Manisa'ya geçerek karşılaşma için kampa girecek.