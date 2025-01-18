Galatasaray, Hatayspor engeline takıldı! Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Cemali Sertel'in golüyle Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Soyunma odasına geride giren Galatasaray ikinci yarıda daha etkili bir performans ortaya koydu. Mücadelenin 56. dakiikasında kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturan Victor Osimhen'in golüyle sarı-kırmızılılar maçta skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümü yüksek tempoda oynanırken Galatasaray çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadı ve Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren lider Galatasaray, 19. maçında 3. beraberliğini yaşayarak puanını 51'e çıkardı.

Atakaş Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

GALATASARAY İLK KEZ DEPLASMANDA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez deplasmanda puan kaybetti.

Bu maça kadar konuk olduğu 8 lig karşılaşmasını kazanan sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon dış saha ilk puan kaybını yaşadı.

"Cimbom", ayrıca bu sezon sahasında ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda puan kaybetmişti.

DEPLASMANDAKİ REKOR GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi, Atakaş Hatayspor beraberliğiyle sona erdi.

Bundan önce dış sahadaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 deplasman maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da konuk olarak çıktığı ilk 8 maçı kazanarak 17 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Galatasaray, 17 maçla ligde deplasmanda üst üste en fazla maç kazanan takım rekoruna sahip.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında ikas Eyüpspor ile berabere kaldıktan sonra çıktığı 5 maçı kazanmıştı.

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisini son buldu.

CİMBOM 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 24 maçta 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

19 MAÇIN 15'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 19 maçın 15'inde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, ligin geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 22 gol yedi.

MUSLERA REKORA ORTAK OLDU

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla ligde en fazla maça çıkan futbolcu olan Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti.

Uruguaylı file bekçisi, Atakaş Hatayspor karşısında 428. kez sarı-kırmızılı formayı giyerek Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz ile maç sayısını eşitledi.

OSIMHEN, 14. GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Victor Osimhen, bu sezon 14. kez topu ağlarla buluşturdu.

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 18 maçta 14 gol attı.

Süper Lig'de 14 karşılaşmada 11 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

CİMBOM, HATAYSPOR İLE İLK KEZ BERABERE KALDI

Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez Atakaş Hatayspor'la berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Hatayspor ile oynadığı 9 maçın 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.

"Cimbom", Hatayspor'la bugün oynadığı 10. karşılaşmada ise sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

BEKAJ, KURTARIŞLARIYLA MAÇA DAMGA VURDU

Hatayspor'un Kosovalı file bekçisi Visar Bekaj, kurtarışlarıyla takımının puan almasında önemli rol oynadı.

Bekaj, 62. dakikada Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Dries Mertens'in vuruşunda topu kurtardı. 65. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda topu çelen Bekaj, 71. dakikada da Mertens'in ceza sahası içinden çektiği şutta gole izin vermedi.

OKAN BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Okan Buruk, her maçın zor olduğunu bilerek hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

İlk yarıda pas hızını iyi yapamadıklarını belirten Okan Buruk, "Belki boşa geçirdiğimiz 45 dakika diyebilirim. Burada bir duran topta yediğimiz sürpriz gol, ilk yarıyı 1-0 geride bitirmemize neden oldu." dedi.

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda üstün bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirerek, "Çok iyi ikinci yarı oynadık aslında. Çok fazla pozisyon ürettik, gol attık, gol pozisyonlarına girdik ve çok net goller kaçırdık. Maçın sonunda baktığımızda kazanamadığımız bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı tabii ki çok üzgünüz. Hatayspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Oyun içerisinde daha iyisini yapabilirdik, yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.

İkinci yarıda çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremediklerini anlatan Okan Buruk, "Verdiğimiz kararlar sonrası özellikle maçın sonlarına doğru daha net pozisyona girebilirdik ama maalesef bu net pozisyonlara da giremedik, kötü tercihler yaptık. Özellikle ikinci yarı çok doğru şekilde mücadele ettik, doğru oyun oynadık ama atamadık. Bu anlamda da tabii ki üzgünüz. Avantajımız var. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bir yerde hata yapacaktık burada hata yaptık. Bu da büyük bir ders olarak kafamıza geçecek." dedi.

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ocak'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "4 gün sonra oynayacağımız Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi şekilde sahaya çıkıp birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.