Galatasaray havalimanına akın edecek: İlkay Gündoğan İstanbul’a iniyor

Galatasaray, dünya yıldızı transferinde sona yaklaştı! Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, bu akşam İstanbul’a geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanına akın etmeye hazırlanıyor!

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona çok yakın.

Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Türk asıllı Alman orta saha, bugün saat 16.00’da İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

Sarı-kırmızılı taraftarların yıldız futbolcuyu karşılamak için organizasyon başlattığı öğrenildi.

İlkay Gündoğan, profesyonel futbol kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester City gibi Avrupa devlerinde forma giydi. Premier Lig devi Manchester City’de Pep Guardiola yönetiminde kaptanlığa kadar yükselen yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kaldırdı.

Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

