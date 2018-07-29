Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yaptığı özel maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yaptığı özel maçı 1-0 kazandı.



Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçına sarı-kırmızılı ekip, İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Feghouli, Belhanda, Sinan Gümüş, Rodridues, Gomis ilk 11'i ile başladı.



Yaklaşık 30 derecelik sıcaklıkta oynana mücadelenin ilk yarısı gergin geçti. Ev sahibi ekip futbolcuları Belhanda, Feghouli ve Sinan Gümüş'e yaptıkları sert müdahalelerle dikkati çekti. Müsabakanın 40. dakikasında Maicon ile Khefifi arasındaki pozisyonda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray teknik heyeti ve yedek oyuncular da Club Africain'in sert futboluna tepki gösterdi. Oyun yaklaşık 3 dakikalık duraklamanın ardından yeniden hareketlendi.



İlk 45 dakikada Galatasaray rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanırken, Tunus temsilcisi orta alanda kaptığı toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak iki ekip de skoru değiştiremedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.



Galatasaray'da karşılaşmanın ikinci yarısının başında Onyekuru, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Ahmet Çalık oyuna dahil olurken, Gomis, Fernando, Belhanda ve Feghouli kenara alındı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Nagatomo, Celil Yüksel süre buldu.



Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıya oranla ikinci devrede daha etkili oldu. Müsabakanın 90+3. dakikasında gelişen atakta ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün şutunda kaleciden seken topu Onyekuru tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Galatasaray, Tunus'tan Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı’nda AEK ile hazırlık maçı yapacak.