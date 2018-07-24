Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Futbol Takımı,'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisiile karşılaşacak.Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.Süper Lig'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan Sakaryaspor ile Galatasaray, 11 yıl sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım, son olarak 28 Nisan 2007'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de yaptığı kampı tamalayan Galatasaray, Sakaryaspor müsabakasıyla 4. hazırlık maçını oynayacak.Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu.