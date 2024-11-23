Galatasaray heyetinden Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarları Yiğit Kurt'un Bodrum'daki mezarını ziyaret etti.

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray heyetinden Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret
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Yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Fernando Muslera, Kerem Demirbay ve Yunus Akgün'den oluşan Galatasaray heyeti, Bitez Mezarlığı'na giderek Yiğit Kurt'un mezarına çiçek bıraktı. Heyet, Kurt'un ailesine başsağlığı dileyerek, dualar etti ve acılarını paylaştı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yiğit Kurt'un trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyduklarından itibaren derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek şu sözleri söyledi:

"Cenazeye katılamamıştık o dönemde, çünkü yurt dışında idim. İbrahim Bey katılmıştı. Galatasaray Kulübü olarak gerçekten çok üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte Yiğit'in bizi görmesini ve özellikle ailesinin yanında olmamızı istedik. Yiğit, Galatasaray için, bu kulüp için hayatını kaybetmiş bir kardeşimizdi. Galatasaraylılar, onu her zaman bu yolda vefat etmiş biri olarak hatırlayacak. Bize, onun anılarını, günlüğünü, yazdıklarını anlattılar. Çok üzgünüz; bugün buradayız ve onu ziyaret ettik. İnşallah bu akşamki maçtan galibiyetle ayrılırız ve galibiyeti ona hediye ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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