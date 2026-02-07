Galatasaray Icardi için kararını verdi! Aslan'ın golcüsü kalıyor mu?
Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, iç transferde rotayı Mauro Icardi'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldıza sunduğu yeni teklifi ve maaş detaylarını belirledi.
Ara transfer döneminde Noa Lang, Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey’u kadrosuna katan Galatasaray’da gözler Mauro Icardi ile yürütülen sözleşme görüşmelerine çevrildi.
Takımın en önemli isimlerinden biri olan Arjantinli golcünün geleceğini netleştirmek isteyen yönetim, oyuncu ve menajeriyle temaslarını sıklaştırdı.
MASADAKİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, mevcut sözleşmesinde yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi’ye yeni bir planlama sundu. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi. Masadaki yeni teklifin toplam değerinin ise 7 milyon euro olduğu öğrenildi.
ICARDI TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Yönetimin, Arjantinli golcüyü kadroda tutmak için tüm şartları zorladığı, Icardi’nin de kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.
Oyuncu cephesi ve menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği, tarafların kısa süre içinde somut bir sonuca ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla kulüp tarihine adını yazdıran Mauro Icardi, efsane oyuncu Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak 73 golle Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.
Bu sezon İstanbulspor maçına kadar tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıkan tecrübeli santrfor, 11 gollük katkı sağladı.