Galatasaray Icardi için kararını verdi! Aslan'ın golcüsü kalıyor mu?

MASADAKİ TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, mevcut sözleşmesinde yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi’ye yeni bir planlama sundu. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi. Masadaki yeni teklifin toplam değerinin ise 7 milyon euro olduğu öğrenildi.