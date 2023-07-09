Galatasaray Icardi için PSG ile anlaştı! Dünyaca ünlü spor gazetesi duyurdu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kamp çalışmaları kapsamında dün Avusturya'ya giden Cimbom, burada yapacağı antrenmanlarla ve oynayacağı hazırlık maçlarıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına kadar hazır hale gelmeyi hedefliyor.

ICARDI İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündemin bir numaralı konusu ise Mauro Icardi'nin transferi olmuş durumda.

Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olarak taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız futbolcunun bonservisiyle takıma katılması için yoğun çaba sarfediliyor.

Yapılan yeni sponsorluk anlaşmalarının ardından transfere hız veren sarı-kırmızılı yönetim, ilk hedef olan Icardi'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

GALATASARAY İLE PSG ANLAŞTI

Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

L'Equipe'in haberine göre Cimbom, 10 milyon euro bonservis bedeliyle PSG ile el sıkışmak üzere. Haberde transferin son detaylarının konuşulduğu belirtildi.

Arjantinli dünyaca ünlü golcü, geçtiğimiz sezon 26 maçta 23 gole atmayı başarmış ve şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.