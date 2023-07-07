Galatasaray Icardi için teklif yükseltti! İşte taraftarların beklediği transferdeki yeni gelişmeler

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İzinleri sona eren futbolcuların da takıma katılmasıyla antrenmanlarını sürdüren Galatasaray, kamp çalışmaları için 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya gidecek.

Geçtiğimiz günlerde oynadığı ilk hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 kaybeden Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmaları da sürüyor.

İLK HEDEF MAURO ICARDI

Son şampiyon Galatasaray'ın tranferdeki ilk hedefi ise geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen yıldız futbolu Mauro Icardi!

Bonservisi PSG'de bulunan yıldız golcüyle yola devam etmek isteyen Cimbom, taraftarların da büyük bir heyecanla beklediği bu transfer için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin de yoğun ilgi gösterdiği Arjantinli dünya yıldızının bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sponsorluk anlaşmalarının ardından Icardi transferinde elini güçlendirmiş durumda.

Icardi'nin alacağı maaş konusunda pazarlıklar sürerken sarı-kırmızılılar bu transfer için teklifini yükseltti. Galatasaray, Icardi'ye önerdiği maaş teklifinde futbolcunun PSG'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktığı öğrenildi.

ICARDI'NİN KARARINI VERMESİ BEKLENİYOR

Birçok kulüp tarafından istenen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi, gelen teklifleri değerlendirip kararını verecek.

Galatasaray'ın, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euro sabit ücretin yanında bonusların da olduğu bir teklif sunduğu öğrenildi.