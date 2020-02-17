Galatasaray ikinci yarıda farkı kapatıp şampiyonluk yarışına ortak oldu

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısındaki 5 müsabakayı da 3 puanla kapatarak zirve yarışına ortak oldu.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 27 puan topladı. Devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada giren Galatasaray, ikinci yarının ilk 5 haftasında puan farkını eriterek şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

İkinci yarıdaki 5 müsabakada 15 puan toplayarak kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor ile 2 puanlık farkı kapatıp 3 puan öne geçti. İlk yarıyı 3 puan gerisinde kapattığı Beşiktaş ile 6 puanlık fark yakalayan Galatasaray, 4 puan geride olduğu Fenerbahçe'ye ise 4 puanlık fark attı.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Demir Grup Sivasspor ile olan 10 puanlık farkı da kapatarak averajla rakibinin önüne geçti.

Ligin 22. haftasını 42 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı 1'e düşürürken, 1 maç eksiği olan Trabzonspor ile arasındaki 5 puanlık farkı 2'ye indirdi.

İlk yarıya göre 8 puan fazla topladı

Galatasaray, ilk yarının ilk 5 haftasına göre ikinci devrede 8 puan daha fazla aldı.

Sezonun ilk 5 haftasında Yukatel Denizlispor'a yenilip, İttifak Holding Konyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile berabere kalarak 8 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarını üçer puanla kapatmıştı.

İkinci yarıya iyi giren Galatasaray, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerek ilk yarıdaki puan kayıplarını telafi etti.

Gol yollarında etkili

Fatih Terim'in öğrencileri, sezonun ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü.

İlk yarının ilk 5 maçında 6 gol atıp kalesinde 6 gol gören sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki aynı süreçte 13 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Galatasaray, ilk yarıda 12 müsabakada bulduğu gol sayısına ikinci yarıda 5 karşılaşmada ulaştı.

İkinci yarının golcüsü Adem Büyük

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Adem Büyük, ikinci yarıdaki performansıyla takımını sırtlıyor.

Beşiktaş altyapısından çıkan Adem, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları terletti. Kariyerinde TFF 1. Lig ve Süper Lig'de yaklaşık 350 maça çıkan Adem, 32 yaşında Galatasaray'a transfer olarak "büyük takım" formasına kavuştu.

Sezonun ilk yarısında 14 maçta forma giyip 1 kez gol sevinci yaşayan Adem, ikinci yarıdaki golcü kimliğiyle takımına önemli bir katkı verdi. Tecrübeli futbolcu, sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ve Florin Andone'nin yokluğunda sezonun ikinci yarısındaki 5 maçta 5 kez fileleri havalandırdı ve alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Toplamda 6 gole ulaşan Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımdaki en golcü futbolcu olarak da dikkati çekiyor.