Galatasaray ile anılıyordu, Donnarumma’ya PSG’den şok çıkış: “Geçmişinizle oynayamazsınız!”

Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli rol oynayan Gianluigi Donnarumma, yalnızca birkaç ay sonra takımdan ayrıldı. İtalyan kaleci, 26 milyon sterlin (yaklaşık 35 milyon dolar) karşılığında Manchester City’nin yolunu tuttu.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Donnarumma’nın adı Galatasaray’la da anılmıştı. Ancak transfer gerçekleşmezken, PSG cephesinden ayrılıkla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

CAMPOS’TAN ÇARPICI İFADELER

PSG’nin sportif direktörü Luis Campos, Fransız basınından RMC Sport’a yaptığı açıklamada Donnarumma’nın taleplerini eleştirdi. Campos, şu ifadeleri kullandı: “Kulüp herkesten daha önemlidir. PSG’de bu değişti. Donnarumma konusunda bir dizi koşul vardı. Eskiden verdiğimiz, PSG seviyesindeki maaşlardan istedi. Ama artık o seviyede değil. Bizim politikamız liyakatle yakından bağlantılı; hak ettiğinizde ve oynadığınızda daha fazla kazanırsınız. Onunla bu konuyu uzun süre konuştuk. Anlaşmaya varamazsak çözüm bulmak zorundaydık.”

Bu sözler, Donnarumma’nın hak etmediği bir maaş talebinde bulunduğu iddialarını güçlendirdi.

PSG, Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi ile yaşadığı “galaktik dönem”i geride bırakarak, Luis Enrique yönetiminde takım oyununa dayalı bir anlayışa geçti. Campos, kulübün artık bireysel yıldızlara değil, kolektif yapıya öncelik verdiğini vurguladı: “Yıldız kulüptür, tüm takımdır. Maaş politikası herkes için geçerlidir. Kulübün istikrarı, farklı olmak isteyen bir oyuncuya bağlı olarak değişmeyecektir. PSG’yi koruyacağız. Her zaman iyi oynamak ve maç kazanmak istiyoruz. Bu politikayla herkes, teknik direktörün oyuncunun statüsüne veya geçmişine göre öncelik vermediğini anlıyor. Sizi PSG’de ilk 11’de oynatacak olan geçmişiniz değildir. Geçmişinizle burada oynayamazsınız. Bizim politikamız budur.”