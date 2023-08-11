Galatasaray İlhami Siraçhan Nas ile anlaşmaya vardı! İlhami Siraçhan Nas kimdir, nerelerde oynadı?

Orta saha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna yeni bir genç oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyor. Son olarak Ankaraspor'dan orta saha İlhami Siraçhan Nas'ı gündemine alan sarı kırmızılılar oyuncu ile anlaşmaya vardı.

İLHAMİ SIRAÇHAN NAS KİMDİR?

Ankaraspor forması giyen 21 yaşındaki Sıraçhan, kariyeri boyunca toplam 95 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki orta saha, söz konusu maçlarda 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 1 kez de asist performansı sergiledi.

Bir dönem Gençlerbirliği ve Sivasspor gibi takımlarda forma giyen Mehmet Nas'ın oğlu olan Sıraçhan Nas'ın kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu İlhami Siraçhan Nas'ın transferine dair Ankaraspor Teknik Direktörü Bayram Toysal'ın görüşünü aldık.

Bayram Toysal'ın sözleri şöyle;

"Siraçhan Nas, Galatasaray ile anlaştı. İmzalar sabah atıldı. Bizim için de gurur kaynağı oldu. Hem kulüp hem de bizim adımıza önemli bir adım. Oyuncumuzun üst düzey bir ligde boy gösterecek olması bizim için çok önemli. Yetenek olarak çok farklı bir oyuncu. Fiziği de çok iyi. 8 numara pozisyonunda görev alıp dikine oynayan bir oyuncu. Selçuk İnan gibi düşünebiliriz. 3.bölgede çok sakin. Gol atma özelliği çok iyi. Galatasaray'da çok ciddi fark yaratacağina inanıyorum. Mehmet Topal-Selçuk İnan karışımı bir oyuncu diyebiliriz. Siraç'a da o şans verilirse 1-2 sene içerisinde Avrupa'ya çok rahat gideceğine inanıyorum."

ANKARASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz.