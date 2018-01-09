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Galatasaray'ın Antalya kampı

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray'ın Antalya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, günü çift idmanla geçirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #Galatasaray #futbol
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