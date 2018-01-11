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Galatasaray'ın Antalya kampı

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Galatasaray'ın Antalya kampı

Devre arası kamp çalışmasını Antalya'da gerçekleştiren Galatasaray, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyunlar üzerinde durulan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi.

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in, babasının vefat yıl dönümü dolayısıyla teknik heyetten izin alarak ülkesine gittiği aktarıldı. Gomis'in 14 Ocak Pazar günü takıma katılacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #Galatasaray #futbol #antrenman
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