Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, günü çift idmanla sürdürdü.
Sabah salonda çalışan futbolcular, ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında sahaya indi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan akşam idmanında futbolcular, üç grup halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından iki gruba ayrılan sarı-kırmızılılarda bir grup dar alanda çift kale maç yaparken, diğer grup kontrol pas çalışması üzerinde durdu.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.
Sakatlığı bulunan Fernando Reges, takımdan ayrı salonda çalıştı. Babasının vefat yıl dönümü nedeniyle pazar gününe kadar teknik ekipten izin alan Bafetimbi Gomis, idmana katılmadı.
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sakatlığı bulunan Fernando ile izinli olan Gomis, antrenmana katılmadı
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam etti.
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