banner965
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Rauf Denktaş için anma mesajları
Rauf Denktaş için anma mesajları
Yarın kapalı
Yarın kapalı
Cono aşiretine dev operasyon
Cono aşiretine dev operasyon

Galatasaray'ın Antalya kampı

Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi ile basın mensupları maç yaptı

Galatasaray'ın Antalya kampı

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Galatasaray'da teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunduğu otelin sahasında sekizer kişilik takımlar halinde oynanan maçta, teknik ekipte teknik direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi teknik ekip 14-5 kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, attığı 3 golle galibiyette önemli rol aldı. Teknik ekipte Ümit Davala ve Mert Çetin üçer, Hasan Şaş ve Levent Şahin ikişer, Fadıl Koşutan ise bir gol kaydetti.

Basın mensuplarının gollerini ise Türkiye gazetesinden Burhancan Terzi (3), TRT Spor'dan Volkan Kılıç ve Doğan Haber Ajansından Serhan Türk attı.

Maçı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı ekibin eski golcüsü Johan Elmander de izledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #Galatasaray #futbol
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kore gazisi Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı
Sonraki Haber
Real Madrid sahasında yenildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.