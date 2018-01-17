Galatasaray, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.

Galatasaray, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın kampta bulunduğu otelin tesislerinde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Futbolcular, dar alanda pas organizasyonunun ardından idmanın ana bölümünde, çift kale taktik çalışma yaptı. Antrenman yenilenme çalışmasıyla tamamlandı.



Bu antrenmanla sarı-kırmızılıların Antalya kampı sona erdi.