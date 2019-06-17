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Galatasaray'ın iç saha forması satışa sunuldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada giyeceği klasik parçalı forma satışa sunuldu.

Galatasaray'ın iç saha forması satışa sunuldu

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın UEFA Kupası şampiyonluğunun 20. yılı dolayısıyla 1999-2000 sezonunda giyilen formalardan esinlenilerek hazırlanan tasarımda, geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takım temsil edildi. Formanın içine "İlklerin ve enlerin takımı" yazısı işlendi.

Formada terleme hissini en aza indiren "vapor knit" teknolojisi kullanıldı. Forma kiti, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve çoraplarla tamamlandı.

Yetişkin formaları 249,90, çocuk formaları ise 189,90 liradan satışa çıkarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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