Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray'ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, "Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi." denildi.