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Galatasaray, İzmir'den turla dönüyor

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig temsilcisi Bucaspor'u her iki maçta 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Galatasaray, İzmir'den turla dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'u her iki maçta da 3-0 yenen Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.
İlk maçta 3-0 üstünlük kurduğu Bucaspor karşısında rövanşta ilk yarıyı Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda Sofiane Feghouli ile farkı 3'e çıkardı. Müsabakadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, kupada son 8 takım arasına kaldı.

 Fatih Terim'le 3'te 3
Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve gelen teknik direktör Fatih Terim, takımıyla 3. resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamla Süper Lig'de Göztepe karşısında 3-1'lik galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor'a karşı iki maçı da kazandı.

Goller
Bu sezon kupada ilk kez forma giyen Gomis, ligin ilk yarısında attığı 14 golün ardından kupada da gol sevinci yaşadı.
Bucaspor karşısında takımının 2. golüne imza atan Yasin Öztekin, bu sezon kupada 3. golüne ulaştı. Yasin Öztekin kupanın 5. turunda Sivas Belediyespor'a 2 gol atmıştı.
Skoru 3-0'a taşıyan Feghouli, bu sezon ligdeki 3 golün ardından kupada da ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Bucaspor tribününden atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka kısa süre durakladı. Müsabakayı 4571 kişi takip etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Galatasaray #futbol #çeyrek final
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