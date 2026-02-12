Galatasaray - Juventus maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı! İşte fiyatlar...

Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışı başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray - Juventus maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı! İşte fiyatlar...
Yayınlanma:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kapsamında 17 Şubat Salı günü İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakanın biletleri öncelikli gruplar için bugün itibarıyla satışa sunuldu.

ÖNCELİKLİ SATIŞ VE GENEL ALIM ŞARTLARI

Biletler ilk aşamada GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine açıldı. Yarın saat 14.00'ten itibaren ise Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri, biletlerini Passo Mobil uygulaması ve passo.com.tr adresi üzerinden temin edebilecek.

BİLET FİYAT LİSTESİ

Karşılaşma için belirlenen kategoriler ve fiyatlar şu şekilde:

Premium: 42 bin 500 lira

Delux: 40 bin lira

Lux: 38 bin lira

Classic: 35 bin lira

1. Kategori: 26 bin lira

2. Kategori: 24 bin lira

3. Kategori: 22 bin lira

4. Kategori: 20 bin lira

5. Kategori: 18 bin lira

6. Kategori: 16 bin lira

7. Kategori: 15 bin lira

8. Kategori: 10 bin lira

9. Kategori: 8 bin lira

10. Kategori: 2 bin 250 lira

11. Kategori: 2 bin lira

Beren Saat'in ilk şarkısı Capitalizoo yayınlandıBeren Saat'in ilk şarkısı Capitalizoo yayınlandıKültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'Gündem

10. Kategori: 2 bin 250 lira

Galatasaray juventus bilet fiyatları şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
İzmir'de Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Borsa İstanbul'da tarihi rekor
'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
7 ilde 120 bin öğrenci için yeni eğitim modeli
Erzurum merkezli 29 ilde siber operasyon
Bakan Gürlek HSK üyeleriyle buluştu
Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi
Samsun'da yasa dışı bahis soruşturması
Meclis'teki eyleme CHP içinden itiraz...
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı 11 il için sarı kod, İstanbul'a sağanak alarmı
A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında A101 12 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayında
Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe Gazete manşetleri 12 Şubat Perşembe