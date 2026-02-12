Galatasaray - Juventus maçı bilet fiyatları dudak uçuklattı! İşte fiyatlar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kapsamında 17 Şubat Salı günü İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakanın biletleri öncelikli gruplar için bugün itibarıyla satışa sunuldu.

ÖNCELİKLİ SATIŞ VE GENEL ALIM ŞARTLARI

Biletler ilk aşamada GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine açıldı. Yarın saat 14.00'ten itibaren ise Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri, biletlerini Passo Mobil uygulaması ve passo.com.tr adresi üzerinden temin edebilecek.

BİLET FİYAT LİSTESİ

Karşılaşma için belirlenen kategoriler ve fiyatlar şu şekilde:

Premium: 42 bin 500 lira

Delux: 40 bin lira

Lux: 38 bin lira

Classic: 35 bin lira

1. Kategori: 26 bin lira

2. Kategori: 24 bin lira

3. Kategori: 22 bin lira

4. Kategori: 20 bin lira

5. Kategori: 18 bin lira

6. Kategori: 16 bin lira

7. Kategori: 15 bin lira

8. Kategori: 10 bin lira

9. Kategori: 8 bin lira

10. Kategori: 2 bin 250 lira

11. Kategori: 2 bin lira

10. Kategori: 2 bin 250 lira