Galatasaray Juventus'u geçerse rakip kim? Karşılaşma hangi tarihte oynanacak? İşte tüm detaylar...

İsviçre’nin Nyon kentinde nefeslerin tutulduğu kura çekiminde Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderi çizildi. Sarı-kırmızılı camiada, bu dev engelin aşılması halinde karşılarına çıkacak zorlu yol haritası şimdiden gündem oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura heyecanı yaşandı.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan ve kuraya seri başı olmayan takımlar arasından dahil olan temsilcimiz Galatasaray, İtalya'nın köklü kulübü Juventus ile eşleşti.

TURUN TARİHLERİ VE MUHTEMEL RAKİPLER

Zorlu eşleşmede ilk karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılılar, 17 veya 18 Şubat tarihlerindeki ilk maçta rakibini sahasında ağırlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 24 veya 25 Şubat tarihlerinde İtalya'da yapılacak. 

Müsabakaların tam fikstürü kura çekiminin ardından kısa süre içinde netleşecek.

Galatasaray, Juventus engelini aşması durumunda son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz bu tura kalırsa, kura sonucuna göre İngiliz devleri Liverpool ya da Tottenham ile karşılaşacak. 

Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Spalletti yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Torino ekibi, üzerindeki ölü toprağını attı.

 Serie A'da 42 puanla 5. sırada yer alan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 hafta sonunda topladığı 13 puanla ligi 13. sırada bitirdi ve kuraya seri başı olarak katıldı.

Siyah-beyazlı ekipte takımın gol ve asist yükünü milli futbolcumuz Kenan Yıldız sırtlıyor. Bu sezon 8 gol ve 5 asistle oynayan Kenan'ın yanı sıra kadroda Jonathan David, Dusan Vlahovic ve Luis Openda gibi öne çıkan tehlikeli isimler bulunuyor.

