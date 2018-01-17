Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Tillerson'dan Türkiye ve Suriye açıklaması!
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma

Galatasaray kafilesi İzmir'de

Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

Galatasaray kafilesi İzmir'de

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampını tamamlayarak uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı.

İzmir Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculara çiçek takdim etti.

Eşleşmenin ilk maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, rakibiyle yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Galatasaray #bucaspor #Adnan Menderes Havalimanı
Önceki Haber
İsrail'de gözaltına alınan akademisyen Tekeli mahkemeye çıkarıldı
Sonraki Haber
Denizlispor'da transfer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.