Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.



İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampını tamamlayarak uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı.



İzmir Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculara çiçek takdim etti.



Eşleşmenin ilk maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, rakibiyle yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda karşılaşacak.