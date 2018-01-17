Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampını tamamlayarak uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı.
İzmir Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculara çiçek takdim etti.
Eşleşmenin ilk maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, rakibiyle yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda karşılaşacak.
Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.