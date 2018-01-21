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Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Galatasaray kafilesi Kayseri'de

 Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar, başta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar, "Galatasaray evimiz, Fatih Terim babamız" yazılı pankartı açarak ve meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratta bulundu. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #Kayserispor #Galatasaray
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