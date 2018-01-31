Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.



Sarı-kırmızılıları, Konya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve takımın bazı oyuncularına sevgi gösterilerinde bulundu.



Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından çevik kuvvet ekipleri eşliğinde ayrılarak, konaklayacağı otele hareket etti.