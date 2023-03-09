Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, ligde oynadığı 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Cimbom, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, topladığı 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü oynanacak.