Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçında Göztepe'yi Türk Telekom Stadı'nda 3-1 yenen Galatasaray, tecrübeli teknik adamla ikinci lig müsabakasına Kayserispor deplasmanında çıkacak.



Maicon ve Fernando oynayamayacak

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezalısı Maicon Roque ve sakatlığı bulunan Fernando Reges, forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Maicon ile yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Fernando, Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

Öte yandan, belinde ağrı bulunan Ahmet Çalık ile sol üst arka adalesinde ağrı olan Bafetimbi Gomis'in ise oynamalarına engel bir durum olmadığı belirtildi.



Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.



Dört maçtır deplasman puanına hasret

Kayserispor'la yarın rakip sahada karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda puana hasret durumda.

Galatasaray, rakipleriyle dış sahada oynadığı son 4 lig maçını da kaybederek kötü bir seriye imza attı.

Ligdeki son dış saha puanlarını, 8. haftada Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor (1-2), Medipol başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (1-2) deplasmanda yenilmekten kurtulamadı.