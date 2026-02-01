Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Kayserispor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Taraftarlar maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11 bilgilerini araştırıyor. İşte Galatasaray – Kayserispor maçına dair tüm detaylar…

GALATASARAY – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.

Mücadele, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, Galatasaray’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Rams Park’ta oynanacak.

GALATASARAY LİDERLİK YARIŞINDA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönmüş ve zirve yarışında Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 3’e çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

KAYSERİSPOR ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

Kayserispor cephesinde ise tablo oldukça kritik. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Kayseri ekibi, düşme hattından kurtulmak için İstanbul’dan puan çıkarmayı hedefliyor.

GALATASARAY – KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray:
Uğurcan, Eren, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Lang, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor:
Bilal, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha

Galatasaray Kayserispor
