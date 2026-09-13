Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Son 37 iç saha maçında yenilmeyen sarı-kırmızılılar, sakatlıklar nedeniyle 4 eksikle sahaya çıkacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasında puan kaybeden Galatasaray, ardından oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta oynayacağı kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde bu maçta hata yapmak istemiyor. Rakip Kocaelispor da ligdeki son 3 maçını kazanarak galibiyet serisini bu karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

Galatasaray, Kocaelispor karşısına sakatlıklar nedeniyle 4 eksik isimle çıkacak. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina ve Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun ardından tecrübeli kaleci Günay Güvenç de sakatlığı sebebiyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

RAMS PARK'TA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın sahasındaki performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son 37 iç saha maçında herhangi bir mağlubiyet almadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşayan Galatasaray, o tarihten bu yana oynadığı lig maçlarının 29'undan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşmada da rakibiyle sahayı berabere terk etti.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kocaelispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

11 aylık Büşra'dan 3 gündür haber yok! Aile fertleri de dahil 6 gözaltı11 aylık Büşra'dan 3 gündür haber yok! Aile fertleri de dahil 6 gözaltıGündem
Erdoğan Samsun'da konuştu: "Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"Erdoğan Samsun'da konuştu: "Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"Gündem
Galatasaray Kocaelispor
Günün Manşetleri
"Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"
12 ilde "Ailem Güvende" operasyonu
Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonu
İzmir açıklarında göçmen kaçakçılığı operasyonu
Gaziantep'te kaçakçılık ve kara para operasyonu:
Kahramanmaraş'ta ilk Kültür Yolu Festivali başladı
İstanbul Valiliği alınan tedbirleri tek tek açıkladı
Mersin'de 2 milyar liralık uyuşturucu operasyonu
"Muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz"
Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' çetesine operasyon
Çok Okunanlar
9 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 9 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor Meteoroloji uyardı! O bölgeler gök gürültülü sağanağa teslim oluyor
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
13 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları 13 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları