Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasında puan kaybeden Galatasaray, ardından oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta oynayacağı kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde bu maçta hata yapmak istemiyor. Rakip Kocaelispor da ligdeki son 3 maçını kazanarak galibiyet serisini bu karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK VAR

Galatasaray, Kocaelispor karşısına sakatlıklar nedeniyle 4 eksik isimle çıkacak. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina ve Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun ardından tecrübeli kaleci Günay Güvenç de sakatlığı sebebiyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

RAMS PARK'TA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın sahasındaki performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son 37 iç saha maçında herhangi bir mağlubiyet almadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşayan Galatasaray, o tarihten bu yana oynadığı lig maçlarının 29'undan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşmada da rakibiyle sahayı berabere terk etti.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kocaelispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.