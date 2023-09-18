Galatasaray Kopenhag maçının hakemi belli oldu! UEFA'dan açıklama geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanacak maç öncesi UEFA'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada karşılaşmada görev yapacak hakemler duyuruldu.

Galatasaray Kopenhag maçının hakemi belli oldu! UEFA'dan açıklama geldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan gruplardaki ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmalarda görev yapacak hakemlerle ilgili UEFA'dan da açıklama geldi. Böylece Galatasaray Kopenhag maçının hakemi de belli oldu.

ZORLU MÜCADELEYE BULGAR HAKEM

Galatatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk hafta maçında 20 Eylül Çarşamba günü RAMS Park'ta Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak.

Kritik mücadele öncesi UEFA'dan yapılan açıklamayla birlikte karşılaşmada görev yapacak hakem ekibi de belli olmuş oldu.

Buna göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında İstanbul'da oynanacak maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Galatasaray # kopenhag # şampiyonlar ligi # UEFA
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