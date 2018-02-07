Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Atiker Konyaspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Atiker Konyaspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana, sarı-kırmızılı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.



Galatasaray, yarın oynanacak Atiker Konyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.