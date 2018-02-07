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Galatasaray, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Atiker Konyaspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Atiker Konyaspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana, sarı-kırmızılı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın oynanacak Atiker Konyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #süperlig #Galatasaray #futbol #çeyrek final #atiker konyaspor #antrenman
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