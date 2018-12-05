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Galatasaray kupada Keçiörengücü'nü 2-1 yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 yendi

Galatasaray kupada Keçiörengücü'nü 2-1 yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

33. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Atalay Babacan yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla A takımla çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı.

50. dakikada Galatasaray Linnes ile ikinci golünü buldu. Gelişen atakta Celil Yüksel topu Linnes'e aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

51. dakikada Keçiörengücü'nün Abdurrahman Kuyucu ile kullandığı köşe atışında ön direkte Ziya Şakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Müsabakayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Bu arada, karşılaşmanın 88. dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Sarı-kırmızılı atkı sallayan taraftar güvenlik güçleri tarafından saha dışına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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