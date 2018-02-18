Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 44 puanda kaldı, liderliği yine Medipol Başakşehir'e kaptırdı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Galatasaray, liderlik koltuğunda 1 hafta oturabildi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın 37. dakikasında Rodrigues'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 45+3. dakikada penaltıdan Diagne ve 80. dakikada Koita'nın gollerine engel olamayarak deplasmandan puan çıkaramadı.

Ligde 22. hafta sonunda 44 puanda kalan Galatasaray, Trabzonspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde ikinci sıraya gelirken, 44 puanlı Fenerbahçe'nin ise averajla üzerinde yer aldı.



Deplasmanda yine kayıp

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarındaki kötü sonuçlarına bir yenisini Kasımpaşa önünde ekledi.

Deplasmandaki Demir Grup Sivasspor (1-2) yenilgisi sonrası bir başka dış saha maçında Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı-kırmızılı takım, üst üste iki deplasmandan puan çıkaramadı.

Bu sezon ligdeki 6. mağlubiyetini alan Galatasaray'ın tüm yenilgilerinin deplasman müsakalarından gelmesi dikkati çekti.



Donk getirdi, Rodrigues attı

Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği pozisyonda Ryan Donk ve Garry Rodrigues'in etkili oyunu dikkati çekti.

Kendi ceza sahasına yakın bir noktadan aldığı topla çalımlar atarak orta sahayı geçen Donk, şık bir pasla Rodrigues'i gol pozisyonuna sokmayı başardı.

Donk'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçirmeyi başardı.

Gol sonrası Rodrigues tribündeki taraftarlara koşarken, sarı-kırmızılı oyuncuların özellikle Donk'u tebrik etmeleri dikkati çekti.



İkinci yarı çift forvete döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ilk yarısının 1-1 sona ermesinin ardından ikinci yarıda çift forvete döndü.

İkinci yarı başlarken Serdar Aziz'i kenara alan Terim, oyuna Eren Derdiyok'u dahil etti. Savunmaya Donk'u çeken Terim, forvette Gomis ve Eren'i birlikte oynattı.



Gomis korkuttu

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in maçın ilk dakikalarında baygınlık geçirmesi, sahada panik yaşanmasına neden oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin kullanacağı korner öncesi Kasımpaşa ceza sahası içinde önce hareketleri yavaşlayan ve ayakta güçlükle duran Gomis, bir anda kendisini yere bıraktı.

Oyuncunun hareketsiz bir şekilde yerde kalması üzerine her iki takım oyuncuları saha kenarına işaret ederek sağlık görevlilerinin gelmesini istedi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kısa sürede toparlanan ve ayağa kalkan Gomis, maça devam edebileceğini belirterek 10. dakikada tekrar oyuna girdi.

"Vazovagal Senkop" (Bayılma) rahatsızlığı olan Gomis'in transferi esnasında da böyle bir hastalığı bulunduğu ancak futbol oynamasına engel teşkil etmediği duyurulmuştu.



Penaltı kararına itiraz ettiler

İlk yarının son bölümünde Serdar Aziz'in Mensah'a müdahalesi sorası hakem Halis Özkahya'nın verdiği penaltı kararına Galatasaraylı futbolcular itiraz ettiler.

Diagne'nin maçta 1-1'lik eşitliği sağladığı penaltı vuruşuna sebep olan pozisyonda sarı-kırmızılı futbolcular, Serdar'ın müdahalesinin topa olduğu yönünde itirazlarını hakem Halis Özkahya'ya aktardılar.



Feghouli varlık gösteremedi

Sarı-kırmızılı ekibin Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçında varlık gösteremedi.

Maça ilk 11'de başlayan ancak oyunda etkisiz kalan Feghouli, 59. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

Oyuncu değişikliği sırasında Sinan Gümüş'ün yanına da gelmeyen Feghouli, doğrudan bulunduğu bölümden yedek kulübesine gitti.