Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı.

Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı 2-1 yendi.

7. dakikada Aytaç Kara'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte yükselen Turgut Doğan Şahin, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Denayer'in kısa düşen geri pasında kalesini zamanında terk eden Muslera, Boutaib'den önce meşin yuvarlağa müdahale etti.

38. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor mücadelede öne geçti. Cissokho'nun soldan ortasında arka direğe hareketlenen Pereira, altıpas köşesinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın sağdan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde kafa vuruşunu yapan Boutaib, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.



İkinci yarı

51. dakikada Azubuike'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağdan ceza sahasına giren Dening, dar açıya rağmen şutunu attı. Kaleci Muslera yakın direk dibinde iki hamlede topun sahibi oldu.

74. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Belhanda'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Gomis'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmanın müdahale ettiği topa arka direkte son vuruşu Ndiaye yaptı, direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan Galatasaray, 74. dakikada Ndiaye'nin golüyle farkı 1'e indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı. Skoru koruyan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 32 puanda kaldı ve Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sıraya inerek, liderlik koltuğunu rakibine devretti.

Evkur Yeni Malatyaspor ise puanını 19'a çıkartarak, 10. sıraya yükseldi.



Deplasmanda galibiyete hasret

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de deplasmanda yaptığı son 4 maçta galip gelemedi.

Ligdeki son deplasman galibiyetini 8. haftada Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek alan Galatasaray, daha sonra dış sahada yaptığı 4 maçı da mağlup tamamladı.

Galatasaray, 10. haftada Trabzonspor'a 2-1, 12. haftada Medipol Başakşehir'e 5-1, 14. haftada Beşiktaş'a 3-0, son olarak 16. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda kalesinde 12 gole engel olamazken, sadece 3 gol atabildi.



Yönetim ve Tudor'a istifa çağrısı

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini ve teknik direktör Igor Tudor'u istifaya çağırdı.

Karşılaşmanın son anlarında takımları 2-1 gerideyken sarı-kırmızılı taraftarlar, "Tudor istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.



Evkur Yeni Malatyaspor, 5 maç sonra kazandı

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 maç sonra galip geldi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde son olarak 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Malatya temsilcisi, 5 maç sonra kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, söz konusu 5 maçta 2 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da mağlup oldu.



Boutaib, 8 gole ulaştı

Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcusu Khalid Boutaib, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.

Ligde çıktığı 14 maçta 7 golü bulunan 30 yaşındaki Boutaib, Galatasaray'a karşı takımının ikinci golünü attı ve gol sayısını 8'e taşıdı.