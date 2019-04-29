Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Atiker Konyaspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar lider olma şansını değerlendiremedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.



İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

12. dakikada Zuta'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Muslera'nın uzaklaştırdığı top Milosevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada Diagne'nin pasında Feghouli'nin kaleyi karşı cepheden gören noktadan sert şutu az farkla auta gitti.

23. dakikada Milosevic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda zayıf vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.

27. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas içerisinde bulunan Fernadao meşin yuvarlağı ıskaladı.

45+2. dakikada Belhanda'nın havalandırdığı topu Ndiaye, Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarı

56. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti.

59. dakikada Feghouli'nin pasında Belhanda topu altıpas içerisine kesti. Hiçbir oyuncunun dokunamadığı top taca çıktı.

61. dakikada Yatabare'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

65. dakikada Belhanda'nın ara pasında kaleci Serkan Kırıntılı'yla karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

71. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Donk'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

72. dakikada Jevtovic'in uzaktan sert şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.

80. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+5. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle bitti.