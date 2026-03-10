Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Buluşmada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene Liverpool ile ikinci maçımız. Burada ilk maçta onları yenmiştik. Güzel bir maç olacağını bekliyorum, statta çok muazzam bir atmosfer olacak. Sakatlık olmadan, taraftarımızın, gelenlerin futbola doyduğu bir maç olacak. Rakibimizi de burada okulumuzda, tarihi binamızda ağırladık. Bu akşam için inşallah taraftarlarımıza çok güzel bir maç seyrettirelim. Öğrencilerin etkinliği benim için de sürpriz oldu. Hem Galatasaray'ın hem de Liverpool'un söyledikleri marşları çaldılar. Bu katkılarından dolayı onları da tebrik ediyorum."