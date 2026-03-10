Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lig aşamasında devirdiği dünya devi Liverpool ile son 16 turunda yeniden karşılaşacak olan Galatasaray, RAMS Park'ta avantaj arıyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Lisesi'nde dostluk rüzgarları eserken, nefesleri kesecek mücadelenin yayın bilgileri ve hakemi belli oldu.
Galatasaray, lig aşamasında mağlup ederek tarihi bir zafere imza attığı İngiliz devi Liverpool ile son 16 turu maçında sahaya çıkıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Anfield'daki zorlu rövanş öncesinde kendi taraftarının gücünü arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve tur kapısını aralamayı hedefliyor.
Karşılaşma, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak.
Dev mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Futbolseverler Galatasaray - Liverpool maçını TRT 1 ekranlarından naklen izleyebilecek.
GALATASARAY LİSESİ'NDE İNGİLİZLERE ÖZEL DAVET
Nefes kesen maç öncesinde saha dışında dostluk rüzgarları esti. Galatasaray yönetimi, Liverpool heyetini Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen özel bir dostluk yemeğinde ağırladı. Öğrencilerin her iki takımın marşlarını çalması organizasyona renk kattı.
Buluşmada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene Liverpool ile ikinci maçımız. Burada ilk maçta onları yenmiştik. Güzel bir maç olacağını bekliyorum, statta çok muazzam bir atmosfer olacak. Sakatlık olmadan, taraftarımızın, gelenlerin futbola doyduğu bir maç olacak. Rakibimizi de burada okulumuzda, tarihi binamızda ağırladık. Bu akşam için inşallah taraftarlarımıza çok güzel bir maç seyrettirelim. Öğrencilerin etkinliği benim için de sürpriz oldu. Hem Galatasaray'ın hem de Liverpool'un söyledikleri marşları çaldılar. Bu katkılarından dolayı onları da tebrik ediyorum."
Liverpool Genel Müdürü Andy Hughes ise gösterilen misafirperverlikten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:
"Mükemmel misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Son maç için Galatasaray Adası'na gittik ve şimdi de burada, lisede bir film ve öğrencilerin gösterisini izledik. Burada olmak gerçekten çok özel ve tabii ki bu akşamki harika maçı ve inanılmaz stadyumun muhteşem atmosferini sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz."
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Lang, Sara, Barış, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Szoboszlai, Salah.