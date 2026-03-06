Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 10 Mart Salı günü İngiliz temsilcisi Liverpool FC'u konuk edeceği kritik karşılaşmanın öncelikli bilet satış süreci resmen başladı. Genel satışlar ise yarın Passo üzerinden taraftara açılacak.
Galatasaray ile İngiltere'nin Liverpool ekibi arasında 10 Mart Salı günü oynanacak zorlu mücadele öncesi nefesler tutuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanına sahne olacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışları başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre; biletler ilk etapta yalnızca GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerinin erişimine açıldı.
GENEL BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Öncelikli satışların ardından gözler genel satış takvimine çevrildi. Karşılaşmanın genel bilet satışları, yarın saat 14.00 itibarıyla başlayacak.
Bu aşamadaki satışlar, Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için geçerli olacak.
TARAFTARLAR BİLETLERİ NEREDEN TEMİN EDEBİLECEK?
Sarı-kırmızılı taraftarlar, dev maçın biletlerini resmi kanallar aracılığıyla satın alabilecek. Kulübün açıklamasına göre biletler, doğrudan Passo mobil uygulaması ve Passo'nun internet sitesi üzerinden temin edilebilecek.
İŞTE MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI
Premium: 50 bin lira
Delux: 48 bin lira
Lux: 46 bin lira
Classic: 44 bin lira
1. Kategori: 30 bin lira
2. Kategori: 27 bin 500 lira
3. Kategori: 25 bin lira
4. Kategori: 22 bin 500 lira
5. Kategori: 21 bin lira
6. Kategori: 18 bin lira
7. Kategori: 17 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 700 lira
11. Kategori: 2 bin 300 lira