Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, geçen sezon Belçika'nın Standard Liege takımından kiraladıkları savunma oyuncusu Luyindama'nın bonservisini aldıklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in vefatının 68. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki anma töreninde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transferde bu hafta sıcak gelişmelerin yaşanabileceğini belirten Cengiz, "Altı oyuncu transfer ettik. Bugün Luyindama'yı da bitirdik. Ciddi bir transfer, bizde kiralık oynuyordu ve kadromuza kattık. Dünkü maçta genç oyuncularımız göğsümüzü kabarttı. Galatasaray biraz vites yükselttiğinde ne olduğunu gördüğünüz." şeklinde konuştu.

Cengiz, transfer gündemlerindeki yıldız futbolcu Radamel Falcao'yla ilgili bir soru üzerine, "Biz olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinden süren bir süreç. Biz Galatasaray'ın hem koşulları hem de taraftarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarımızın talebi her zaman birinci sıradadır. Biz onların varlığıyla varız. Onların taleplerini koşullar Galatasaray için uygun olduğunda kesinlikle yapmak durumundayız ve inşallah yapacağız diyoruz." ifadelerini kullandı.



Transfer döneminde birçok futbolcunun adının Galatasaray'la anıldığını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Bazı menajerler 'Oyuncumun adı geçsin, parlasın' istiyor. Bir günde bir isimler çıkıyor. Bizim izleme ve teknik ekibimiz, bunları inceliyor. Karakter ve kişilik olarak süzgeçten geçiriyor. Henüz 1 aylık süreç var. Piyasalar çok yüksek. Hiçbir şey göründüğü gibi değil."

Emre Mor ve Deniz Türüç'ün isimlerinin Galatasaray'la anıldığının hatırlatılması üzerine Cengiz, "Hepsi hayırlı olacak, uğraşıyoruz, sizlere bilgi veririz." diye konuştu.



"Türk futbolu daralarak hiçbir yere gelemez"

"Bir takımın yıllık harcaması 15 milyon avro diye, diğer büyük takımlara sınırlama getirmek, onu bitirmektir." diyen Cengiz, "Türk futbolu daralarak hiçbir yere gelemez. Genç takım olarak gösterilen Ajax'ın piyasa değeri 375 milyon avro. Bugün Türkiye'nin en değerli takımı şu anda 96 milyon avro ile Galatasaray. Genç diye lanse edilen Ajax'ın takım değeri 4 katı. Bütün bunlarla mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Cengiz, hedeflerinin yine şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu belirterek, "İki yılda iki şampiyonluk elde ederek Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Kurulduğundan beri ilk defa Sportif AŞ kar etti. Tabii UEFA'dan men cezası almamak da önemli. New York Times'ta bir yazı yayımlandı. Galatasaray'ı, Paris Saint-Germain dahil birçok takımın örnek aldığını ve süreci izlediğini yazdı. Bizim yaptıklarımız emsal teşkil etmişse onur duyarız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyen Cengiz, "Bütün takımlarımızın başarılı olması ülkemize puan kazandırır. Bu bağlamda devletimizin futbola verdiği destek için yapılanma anlamında teşekkür ediyorum. Fakat bu yapılanmanın da bir an önce bitmesi gerekiyor. Onları daraltarak değil, borçsuz bir şekilde doğru harcamalarla büyütmesini dilerim. Tabii hepsinin başında Galatasaray'ın olmasını dilerim." şeklinde görüş belirtti.



"Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçalım"

Bütün takımların kendilerinin dostu olduğunu kaydeden Cengiz, şunları ifade etti:

"Onlara büyük saygı duyuyoruz. Biz hiçbir camianın kampanyasına ya da şampiyonluğuna asla dil uzatmayız. Fakat camiamıza, profesyonellerimize rakiplerin yöneticileri tarafından bir söz atılırsa, gereken en şiddetli cevabı veririz. Ben rakip yönetici kardeşlerimden rica ediyorum. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçalım. Rakip başkanımız iki kere çocuklarla ilgili laf etti. Ben onu dedim. Bir şey de demedim. 'Bilenle bilmeyen eş değer olmaz.' dedim. Verenle, alan da eş değer olmaz. Veren el, her zaman alan elden üstündür. Biz rakiplerimizin tüm faaliyetlerine saygı gösteririz."