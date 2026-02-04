Galatasaray maçında korkutan çarpışma! Ahmed Kutucu ve İsa Doğan baygınlık geçirdi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın İstanbulspor’u konuk ettiği maçta Ahmed Kutucu ile kaleci İsa Doğan hava topu mücadelesinde çarpıştı. İki futbolcunun da baygınlık geçirdiği belirtilirken, İsa Doğan ambulansla hastaneye götürüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray maçında korkutan çarpışma! Ahmed Kutucu ve İsa Doğan baygınlık geçirdi
Yayınlanma: Güncellenme:

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın İstanbulspor’u konuk ettiği karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Mücadelede Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan hava topu mücadelesinde kötü şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki futbolcunun da baygınlık geçirdi. Ahmed Kutucu oyuna devam edemezken yerine Ismail Jakobs dahil oldu.

Kaleci İsa Doğan ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Başsavcılık uyardı: Gençler farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi oluyorBaşsavcılık uyardı: Gençler farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi oluyorGündem
Rekorun yeni sahibi Mauro Icardi olduRekorun yeni sahibi Mauro Icardi olduSpor
Galatasaray
Günün Manşetleri
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
"Umut hakkı konusunda uzlaştık"
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2,88 arttı
Çocuk istismarı görüntülerini satın alan 47 kişi yakalandı
15 ilde siber operasyon
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Türkiye: Müzakere nerede olursa biz destekleriz
“Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır”
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi
Sıcaklıklar 7 derece düşüyor! Sıcaklıklar 7 derece düşüyor!
Altın yeniden yükselişte Altın yeniden yükselişte
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?