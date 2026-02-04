Galatasaray maçında korkutan çarpışma! Ahmed Kutucu ve İsa Doğan baygınlık geçirdi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın İstanbulspor’u konuk ettiği karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Mücadelede Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan hava topu mücadelesinde kötü şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki futbolcunun da baygınlık geçirdi. Ahmed Kutucu oyuna devam edemezken yerine Ismail Jakobs dahil oldu.

Kaleci İsa Doğan ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.