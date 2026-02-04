Galatasaray maçında korkutan çarpışma! Ahmed Kutucu ve İsa Doğan baygınlık geçirdi
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın İstanbulspor’u konuk ettiği maçta Ahmed Kutucu ile kaleci İsa Doğan hava topu mücadelesinde çarpıştı. İki futbolcunun da baygınlık geçirdiği belirtilirken, İsa Doğan ambulansla hastaneye götürüldü.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın İstanbulspor’u konuk ettiği karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Mücadelede Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan hava topu mücadelesinde kötü şekilde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından iki futbolcunun da baygınlık geçirdi. Ahmed Kutucu oyuna devam edemezken yerine Ismail Jakobs dahil oldu.
Kaleci İsa Doğan ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.