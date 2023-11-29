Galatasaray Manchester United'ı Ağırlıyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5’inci maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi takımlar ısınıyor. Stad hınca hınç dolu. Müsabaka 20.45'te başlayacak. Ulusal Kanal muhabirleri maçı canlı aktaracak.

Galatasaray Manchester United'ı Ağırlıyor!
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A Grubu'nun 5'inci maçı RAMS Park'ta yapılacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez  maçta forma giyemeyecek. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez  yönetecek.

A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih , Kopenhag'la  Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye Saati İle 23:00'de başlayacak.

Galatasaray Manchester United'ı Ağırlıyor! - Resim : 1

Galatasaraylı taraftarlardan göz alıcı koreografi geldi.

Galatasaray Manchester United'ı Ağırlıyor! - Resim : 2

Galatasaray dakika 11 de 17 numaralı Alejandro Garnacho'dan ilk golü kalesinde gördü. Skor: 0 - 1

Sarı kırmızılı ekip, 18. dakikada topu ağlarında tekrar buluyor. Golü atan oyuncu 8 numara Bruno Fernandes. Skor: 0 - 2

# Manchester United # Galatasaray
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