Galatasaray Manchester United'ı Ağırlıyor!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5’inci maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi takımlar ısınıyor. Stad hınca hınç dolu. Müsabaka 20.45'te başlayacak. Ulusal Kanal muhabirleri maçı canlı aktaracak.
A Grubu'nun 5'inci maçı RAMS Park'ta yapılacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez maçta forma giyemeyecek. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih , Kopenhag'la Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye Saati İle 23:00'de başlayacak.
Galatasaraylı taraftarlardan göz alıcı koreografi geldi.
İşte Galatasaraylı taraftarların göz alıcı koreografisi#Galatasaray pic.twitter.com/mTkwImefvm— Ulusal (@ulusalkanal) November 29, 2023
Galatasaray dakika 11 de 17 numaralı Alejandro Garnacho'dan ilk golü kalesinde gördü. Skor: 0 - 1
Sarı kırmızılı ekip, 18. dakikada topu ağlarında tekrar buluyor. Golü atan oyuncu 8 numara Bruno Fernandes. Skor: 0 - 2